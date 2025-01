[Vidéo] « Le match référence » de Nolan Traoré, devant Masai Ujiri et Mike Dunleavy Jr

Dans la plus grande victoire européenne de l’histoire du Saint-Quentin Basketball (80-69 contre le Galatasaray Istanbul), Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) a tenu un rôle majeur en cumulant 18 points à 6/13, 3 rebonds, 6 passes décisives et 1 balle perdue pour 17 d’évaluation en 24 minutes.

Très propre, en contrôle, agressif, capable de jouer pour les autres, le prospect français a livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison, si ce n’est le meilleur. Au moment opportun au vu de la magnitude de la rencontre et des personnalités venues l’observer en tribunes. Si Brooklyn et Oklahoma City avaient dépêché des scouts à Pierre-Ratte, le chaudron axonais accueillait également les managers respectifs de Toronto et Golden State, Masai Ujiri et Mike Dunleavy Jr.

« C’est vraiment très intéressant ce qu’il a proposé », salue son entraîneur, Julien Mahé. « Il a fait un bon match, je suis content de ce qu’il a produit. Ce n’est pas facile pour un jeune de 18 ans d’affronter des adversaires très huppés avec Saint-Quentin. Il a pu avoir des difficultés dans ces matchs-là depuis le début de saison. Mais là, il a été agressif des deux côtés du terrain, il a fait les bons choix. C’est aussi pour lui un match référence ! »

18 points, 6 assists and the win for Nolan Traore forcing a decisive game 3 in the BCL play-ins vs a good Galatasaray team. Showed his tremendous vision getting to his spots with speed and pace, dishing and finishing, drawing fouls and competing defensively. pic.twitter.com/apVhjY8Job

