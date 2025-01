Saint-Quentin jouera sa place au top 16 de la BCL à Galatasaray !

Alors que Saint-Quentin avait minimum deux matchs « bonus » à jouer avec ce play-in de la BCL, le club axonais s’en est offert un troisième ce mercredi 15 janvier. Après avoir été sévèrement battu au match 1 par Galatasaray, le SQBB a parfaitement rectifié le tir au match 2 en s’imposant devant une salle Pierre-Ratte en fusion (90-79).

Saint-Quentin a pu compter sur un bon Nolan Traoré

Ainsi, Saint-Quentin s’offre le luxe d’un match décisif à Galatasaray le mardi 21 janvier. Pour y parvenir, la formation de Julien Mahé a d’abord réalisé une bien meilleure entame de match qu’à Istanbul (17-6). Rapidement rejoint par l’équipe stambouliote, c’est en deuxième période que le SQBB est parvenu à faire la différence. Meilleur marqueur picard de la soirée, Nolan Traoré (18 points à 6/13 aux tirs, 6 passes décisives) a réalisé un gros run dans le 3e quart-temps (9 points) pour permettre à Saint-Quentin de créer un écart qui s’avèrera définitif (71-58, 30′).

Malgré trois grosses minutes sans marquer dans le dernier quart-temps, le SQBB n’a pas été inquiété, pouvant compter sur l’adresse extérieure de Noah Kirkwood (15 points dont 3/6 à 3-points) et Jerome Robinson (11 points dont 3/8 à 3-points). La réussite aux tirs derrière l’arc (14/34 à 3-points), ainsi que le soin pris du ballon (9 pertes de balles), ont d’ailleurs été les clés du succès de Saint-Quentin dans ce match 2 contre Galatasaray.

Vainqueur chez lui, Saint-Quentin a rempli sa part du contrat. Il lui faudra désormais réussir l’exploit de s’imposer à Galatasaray le mardi 21 janvier. Mais depuis plus d’un an et demi, rien n’est impossible pour Julien Mahé et ses joueurs.