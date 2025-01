Le plus bel exploit européen de Saint-Quentin : « Battre le Galatasaray en play-in de BCL, c’est un drôle de truc ! »

Quiconque a vu le match aller mardi dernier aurait pu penser que l’affaire ne ferait pas un pli. Deux matchs secs, merci, au revoir. Mais c’est la beauté du sport, surtout avec une équipe et un club qui ont autant de cœur !

Corrigé par le Galatasaray Istanbul lors de la première manche (63-84), le SQBB a formidablement répliqué au retour, dominant logiquement l’équipe turque (90-79). Une prestation totale, magnifique dans l’agressivité et la dureté, qui fait état de match référence cette saison selon l’entraîneur Julien Mahé.

« C’est une victoire énorme pour nous ! Le Galatasaray Istanbul est une équipe de haut niveau. Le match aller avait été très difficile. La façon dont on a réagi, en imposant une vraie dimension physique au cœur d’une telle ambiance, est particulièrement spéciale pour moi. On a joué un bon match, on a pris soin du ballon, on a bien défendu, on a rentré les shoots… Je suis très fier de mon équipe ! […] En championnat, on a battu Monaco lors de la première journée mais en Coupe d’Europe, c’est le premier match de très haut niveau durant 40 minutes que l’on est capables de faire. Contre Tenerife ou Izmir, on avait bien joué mais on avait explosé à la fin. Ça n’a pas été le cas cette fois. Notre prestation est vraiment très solide. Personnellement, j’ai pris beaucoup de plaisir à coacher ce match, à nous voir jouer comme cela des deux côtés du terrain, être aussi intenses. En BCL, il y a une intensité de fou et il faut immédiatement être dans ce combat-là. Tout le monde l’a été. C’est vraiment un match référence pour nous. »

Surtout, le SQBB a offert des souvenirs à tout un peuple dans son chaudron de Pierre-Ratte. Au sein d’une salle où il n’était pas rare d’entendre les anciens parler de la série de Coupe Korac 1991 contre le Panathinaïkos Athènes, et cette victoire 69-57 à l’aller, les Axonais ont créé un nouveau référentiel pour la jeune génération, décrochant le plus bel exploit européen de l’histoire du club, même si l’on pourra toujours rétorquer que ce n’est pas si difficile quand on n’a que dix rencontres continentales au compteur (2 en 1991/92 et 8 en 2024/25). Avant de faire encore mieux lors de la 11e ?