[Vidéo] L’énorme première période de Cameron Houindo en quart de finale de l’Euro U16

L’équipe de France U16 est au rendez-vous des demi-finales de l’EuroBasket 2024. Pour se hisser dans le dernier carré de la compétition, la formation de Julien Absalon a notamment pu compter sur son meilleur marqueur sur cette compétition, Cameron Houindo.

L’intérieur du Pôle France a dominé face à la Lettonie (41-66), sortant notamment une énorme première période avec 16 points, 8 rebonds et 2 interceptions. Au final, il a terminé la rencontre avec 22 points à 8/17 de réussite aux tirs et 6/11 aux lancers francs, avec 10 rebonds dont 8 offensifs et 3 interceptions en 20 minutes de jeu.

Retour en vidéo sur quelques actions de son match dans le tweet suivant :

The next big thing out of 🇫🇷?

Cameron Houindo dominated in the paint and helped his team advance to the #U16EuroBasket Semi-Finals. ➡️ pic.twitter.com/adQSdlG9xY

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 14, 2024