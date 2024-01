[Vidéo] L’énorme tir au buzzer de Marcus Keene en Chine

Coutumier des gros tirs l’an dernier à la SIG Strasbourg, Marcus Keene (28 ans) n’a pas perdu ses bonnes habitues en Chine. Déjà auteur d’un buzzer beater contre Beikong en décembre, le meneur des Beijing Ducks a récidivé contre Guangdong ce samedi. Alors qu’il ne restait que 1,1 seconde à jouer, que son équipe était menée de deux points, le Texan s’est élevé dans le corner derrière la ligne majorée. Clutch, toujours…

CALL ON KEENE , When u need one pic.twitter.com/eZu7o9qmHP

— KEENE (@Marcus3Keene) January 27, 2024