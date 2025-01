[Vidéo] L’entretien de Victor Wembanyama sur TF1

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a donné un entretien de plus de 5 minutes en direct lors du journal télévisé de TF1, ce mercredi 22 janvier à la veille du premier NBA Paris Game contre Indiana. Après avoir donné une interview sur France Inter, Victor Wembanyama a choisi la première chaîne pour toucher le plus large public possible, permettant de partager une belle image du basketball français. Voici l’entretien avec le journaliste Gilles Bouleau :