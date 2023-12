[Vidéo] Quand Mike James et Alpha Diallo régalent face au FC Barcelone

EuroLeague - Lors de la victoire face au FC Barcelone (91-71), Monaco a notamment pu compter sur les bonnes performances de son meneur Mike James (20 points) et de son ailier Alpha Diallo (19 points).

Pour terminer 2023 sur une dernière bonne note avec une victoire face à Barcelone (91-71), Monaco a pu compter sur deux de ses leaders sur ce début de saison, à savoir Mike James et Alpha Diallo. Le meneur, sur des standards d’une saison de MVP, a terminé la partie avec 20 points à 7/14 de réussite aux tirs, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 28 minutes. Pour sa part, l’ailier a fait preuve d’une très grande efficacité, comme souvent cette saison, avec 19 points à 6/10 de réussite aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 23 minutes. « On a laissé la défense dicter notre attaque », a analysé après la rencontre Alpha Diallo.

Retour sur la performance des deux joueurs de Monaco en vidéo ci-dessous.