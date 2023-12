Monaco clôt l’année 2023 par une large victoire contre Barcelone

EuroLeague - Monaco a terminé l'année 2023 par une très large victoire contre le FC Barcelone (91-71) pour la 17e journée de l'EuroLeague.

Monaco a terminé l’année 2023 et la phase aller de la saison régulière de l’EuroLeague par une large victoire contre le FC Barcelone (91-71). Devant tout le long, la Roca Team remonte à la cinquième place.

Très vite, l’équipe de Sasa Obradovic – qui a démarré avec Matthew Strazel dans le cinq majeur, alors que Jordan Loyd était encore inapte – a pris les devants (14-3, 5′) face à une formation en perte de confiance sur cette fin d’année civile, en témoigne ses deux dernières défaites en Liga Endesa (contre Manresa et Malaga) et sa déroute à Berlin en EuroLeague.

Alpha Diallo au four et au moulin

Si Roger Grimau a rusé pour rester dans le match, avec une défense très resserrée et de nombreuses séquences en défense de zone, les joueurs de la principauté utilisés étaient tous au rendez-vous, avec huit marqueurs différents à l’issue du premier quart-temps (27-15, 10′). Moins consistants et réguliers sur la deuxième période (20-21), les locaux n’avaient pas tué le match à la pause. Sur un panier de Nikola Kalinic, Barcelone est ainsi revenu sous la barre des 10 points (54-46, 25′). Mais les Monégasques ont resserré les rangs pour enchaîner les stops et en profiter en attaque.« On a laissé la défense dicter notre attaque », a analysé au micro de Skweek Alpha Diallo (19 points à 6/10 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 23 minutes), qui a remercié un public record cette saison (3 800 spectateurs, une première à guichets fermés). Le « couteau suisse » de l’effectif a suivi Jaron Blossomgame (11 points à 4/7 et 3 rebonds pour 11 d’évaluation en 24 minutes) en concluant le troisième quart-temps par deux paniers à 3-points, dont le dernier de très loin sur le buzzer, pour refaire la différence (67-52).

Mike James s’amuse encore

Dans une salle à guichets fermés pour la première fois de la saison 2023-2024 (3 800 spectateurs), les Monégasques ont accentué leur avance avec un Mike James toujours aussi rayonnant (20 points à 7/14, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 28 minutes). Au point de compter jusqu’à 30 points d’avance (89-59) sur un 3-points de leur meneur de jeu. Après un relâchement sans conséquence (si ce n’est le point-average), la Roca Team a fini à +20, sur le même score que Malaga – Barcelone (91-71) en Liga Endesa ce mardi 26 décembre.

A la fin de la phase aller, Monaco compte donc 10 victoires et 7 défaites. De quoi les classer à la cinquième place, avec le même bilan que le Panathinaïkos Athènes, le Fenerbahçe Istanbul et le Maccabi Tel-Aviv.