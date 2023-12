Après le Real Madrid, Malaga fait tomber Barcelone

Liga Endesa - Malaga a signé sa 12e victoire de suite en Liga Endesa en s'imposant 91-71 contre le FC Barcelone ce mercredi 27 décembre.

Avant de se déplacement à Monaco, le FC Barcelone a perdu en Liga Endesa ce mercredi 27 décembre. Les Catalans ont été largement dominés à Malaga (91-71), l’équipe en forme du championnat espagnol.

Les anciens de Betclic ELITE à la fête

En effet, les Andalous ont battu leur record avec une 12e victoire de suite en Liga Endesa. Mal partis après 10 minutes (19-26), l’équipe d’Ibon Navarro a totalement pris le contrôle du match par la suite (29-11 dans le deuxième quart-temps). Leur collectif (21 passes décisives) et leur adresse (12/23 à 3-points) ont fait la différence, avec une marque encore bien répartie. Quatre anciens joueurs de Betclic ELITE ont marqué entre 12 et 16 points : l’ex-joueur de l’ASVEL Dylan Osetkowski (15 points à 5/8 aux tirs et 6 rebonds pour 19 d’évaluation en 21 minutes), l’ancien shooteur de l’Elan Chalon Tyler Kalinoski (12 points à 5/7 en 19 minutes), l’ancien pivot de Monaco Will Thomas (16 points à 7/8 et 4 rebonds en 20 minutes) et l’ex-arrière de la SIG Strasbourg Kameron Taylor (12 points à 5/12, 6 rebonds et 5 passes décisives en 22 minutes).

Après un début de saison compliqué, marqué par trois défaites (à Saragosse, contre Valence puis à Gran Canaria) entre la deuxième et quatrième journées, Malaga enchaîne les succès et s’installe à la deuxième place de la saison régulière derrière le Real Madrid (14 victoires et 1 défaite). Une équipe du Real Madrid qu’ils ont été les premiers à battre cette saison en Europe.