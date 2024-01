[Vidéo] Quand Vincent Poirier marche sur la raquette du Bayern Munich

Un peu plus de dix jours après avoir brisé le rêve villeurbannais à la LDLC Arena, Vincent Poirier a récidivé en Bavière. Alors que le Real Madrid a enfin connu une soirée tranquille (92-71) après ses galères de Décines, sa défaite à Barcelone et ses quatre prolongations contre l’Anadolu Efes, le champion d’Europe en titre le doit notamment à son pivot, auteur de 18 points à 6/7 et 3 rebonds pour 23 d’évaluation en 21 minutes. Voici sa performance en vidéo.