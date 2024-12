[Vidéo] Quand Victor Wembanyama joue aux échecs en plein New York

Victor Wembanyama est décidément un personnage à part entière dans l’univers professionnel du basket. Alors que les San Antonio Spurs enchaîne des matchs à New York (contre les Knicks et les Nets), la star de la franchise texane a voulu profiter d’un jour de repos pour jouer aux échecs… en plein coeur de la cité new-yorkaise. Ainsi, au lendemain d’une laborieuse victoire face aux Brooklyn Nets, l’international français a donné rendez-vous ce samedi 28 décembre au Washington Square Park à quiconque voulait jouer à ce jeu de société.

Ainsi, une petite foule d’inconnus a bien retrouvé Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans), bien emmitouflé sous son bonnet vert et la capuche de son sweat. Sous la pluie, ils ont ainsi pu jouer avec le pivot, comme vous pouvez le constater dans la vidéo suivante.

We need an NBA players only Chess tournament, proceeds go to the charity of choice of the winner https://t.co/OyudB2t4io

— Wemby (@wemby) December 28, 2024