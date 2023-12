[Vidéo] Quand Zaccharie Risacher (20 points) scelle la victoire de la JL Bourg à Cholet

Betclic ELITE - Meilleur marqueur de la rencontre entre la JL Bourg et Cholet, Zaccharie Risacher (20 points) a livré une nouvelle performance marquante en championnat de France à seulement 18 ans.

Zaccharie Risacher (2,07, 18 ans), observé par de nombreuses franchises NBA à l’occasion de la rencontre entre Cholet et la JL Bourg, à l’instar de son jeune collègue choletais Tidjane Salaün, a de nouveau éclaboussé la Betclic ELITE de son talent ce samedi. À la Meilleraie, le jeune prospect a encore fait preuve d’une belle adresse extérieure (20 points à 6/12 de réussite aux tirs), notamment pour sceller la victoire burgienne en fin de match (78-88). « On a fait l’une des meilleures premières mi-temps de la saison. Ils ont essayé de revenir mais on a su rester ensemble », a-t-il déclaré en après-match au micro de Skweek.

Retour sur la performance de Zaccharie Risacher à Cholet en vidéo ci-dessous :