[Vidéo] Retour sur le duel épique entre Wembanyama et Antetokounmpo

Victor Wembanyama a réalisé une grosse performance (27 points à 10/18 aux tirs, dont 2/8 à 3-points, 9 rebonds, 5 contres mais 5 balles perdues en 26 minutes) face à Giánnis Antetokoúnmpo (44 points à 19/28 aux tirs, 14 rebonds et 7 passes décisives) le jour de ses 20 ans et les Spurs ont failli faire tomber l’un des prétendants au titre (121-124).

Retour sur ce premier duel entre l’une des plus grandes stars du basket aujourd’hui et l’un de ses probables successeurs, avec un final des plus haletants :

Le résumé de la rencontre en version française (avec beIN Sports) :

Les highlights seuls de Victor Wembanyama contre Milwaukee :