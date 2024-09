[Vidéo] Yoan Makoundou se montre déjà à son avantage avec le TT Ankara

Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) est encore prêté par l’AS Monaco pour la saison 2024-2025, au TT Ankara cette fois. Et pour sa première sous le maillot du club turc, en match de préparation contre le club russe d’Uralmash Ekaterinbourg ce mardi 3 septembre, le Français a déjà montré de belles facettes de son jeu. En 20 minutes de jeu, l’ailier-fort a compilé 16 points à 6/9 de réussite aux tirs, 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions. Cela n’a cependant pas empêché la défaite de son équipe de cinq points (75-70).

Retrouvez quelques-unes des actions de Yoan Makoundou dans le tweet ci-dessous :

🇨🇵 Yoan Makoundou played with 16 PTS (6/8 2PT FG, 1/2 3PT FG, 1/2 FT), 3 REB, 1 AST, 2 STL, 17 EFF in 20 MIN against Uralmash Ekaterinburg.

He has a high-motor. Showed his athleticism. Find a way to finish in the paint. Shot well today but needs to be more consistent. I believe… pic.twitter.com/owhIhXmKeI

— Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan) September 4, 2024