Villeneuve d’Ascq cède de peu à Bologne, l’ASVEL Féminin quasiment hors course

Villeneuve d’Ascq et l’ASVEL Féminin ont perdu de 3 points à l’extérieur alors que Basket Landes s’est imposé à domicile ce mercredi 10 janvier pour la 11e journée de la phase de poule de l’EuroLeague.

Villeneuve d’Ascq démarre mal l’année 2024. Après sa défaite contre Tarbes à domicile en LFB, l’équipe de Rachid Méziane s’est inclinée chez la Virtus Bologne (65-62). Opposée à la formation de Pierre Vincent, qui lutte également pour se qualifier pour les quarts de finale, l’équipe nordiste a perdu trop de ballons (22, pour 15 points encaissés) et fait preuve de fébrilité offensive en fin de rencontre (12 points marqués lors du quatrième quart-temps). Pourtant, Kariata Diaby avait donné l’avantage (61-62, 38′) aux visiteuses à l’entame du money time. Mais derrière, les vice-championnes de France 2023 n’ont plus marqué, Janelle Salaün puis Shavonte Zellous manquant deux tirs à 3-points important.

Villeneuve d’Ascq écarté du Top 4

C’est donc l’équipe d’Iliana Rupert (4 points à 1/7 aux tirs, 2 rebonds et 3 balles perdues pour -1 d’évaluation en 20 minutes) qui l’emporte, sans toutefois reprendre le point-average (-16) du match aller. Dans l’égalité à trois avec les Polonaises de Polkowice (6 victoires et 5 défaites), Villeneuve d’Ascq se retrouve derrière et donc hors du Top 4 du groupe B, synonyme de qualification en quarts de finale. Un exploit est espéré contre Prague (1er avec 10 victoires et 1 défaite) mercredi prochain à domicile avant de retrouver Basket Landes puis Polkowice, pour une dernière rencontre probablement décisive.

Dans ce même groupe B, Basket Landes, avant-dernier, l’a emporté 83 à 75 à domicile contre la lanterne rouge, Györ. Après leur succès en LFB face à Bourges dimanche, Angela Salvadores (14 points, 8 rebonds et 7 passes décisives pour 23 d’évaluation) enchaîne, même si cette troisième victoire en 11 matches ne leur permet pas d’espérer une qualification en quarts de finale.

L’ASVEL Féminin dos au mur

3 victoires et 8 défaites, c’est aussi le bilan de l’ASVEL Féminin dans le groupe A. Ce mercredi, l’équipe de David Gautier n’a quasiment plus de chance de se qualifier pour les quarts de finale de l’EuroLeague. Trop maladroites à Saragosse (2/20 à 3-points) à l’image de Marine Johannès (5/13 aux tirs dont 2/9 à 3-points), les Lyonnaises ont été largement distancées (41-26, 18′) avant de se battre pour recoller. Gabby Williams aurait pu égaliser sur la ligne des lancers francs dans le money time (59-58) mais elle a manqué sa tentative, avant de faire de même à 3-points en toute fin de rencontre. Ce revers 63 à 60 sur le parquet du deuxième de la poule (8 victoires et 3 défaites) ne laisse plus le choix aux championnes de France en titre : il faudra faire un 3/3 pour terminer la phase de poule et espérer trois défaites de Schio (qui joue à Lyon la semaine prochaine). Une équipe de Schio qui reçoit ce jeudi le Fenerbahçe Istanbul.