Tarbes l’emporte à Villeneuve d’Ascq, Landerneau déborde Lattes-Montpellier

Comme le leader Bourges, Villeneuve d’Ascq s’est incliné ce dimanche pour la reprise de la Ligue Féminine de Basket (LFB). L’ESBVA-LM s’est inclinée 67 à 63 à domicile contre Tarbes.

Guidé par les futures joueuses locales Marie-Paule Foppossi (17 points et 6 rebonds) et Carla Leite (15 points et 7 passes décisives, le TGB (5 victoires et 6 défaites) a fait l’écart au début du dernier quart-temps, grâce à sa défense mais aussi les paniers de Jess-Mine Zodia et Serena Kessler (46-54, 32′).

Au classement, Villeneuve d’Ascq se fait dépasser par Basket Landes (9 victoires et 3 défaites) mais conserve de l’avance sur Lattes-Montpellier, chez qui ils jouent dimanche prochain. Car le BLMA, après un deuxième quart-temps catastrophique (29-6), a perdu 82-72 chez la lanterne rouge, Landerneau (2 victoires et 10 défaites), qui a pu s’appuyer sur une excellente Amy Okonkwo (26 points à 10/11 aux tirs).

Blake Dietrick réussit ses débuts avec Angers

Les Gazelles se font rejoindre par l’ASVEL Féminin et Charnay avec 7 victoires et 5 défaites. Les Lyonnaises n’ont pas eu de difficulté pour prendre le dessus sur une équipe de La Roche Vendée très diminuée. De son côté, le CBBS est allé chercher sa 7e victoire malgré l’absence de Shakayla Thomas. Ce sont les Flammes Carolo, qui récupéraient Sara Chevaugeon et Aby Gaye, qui sont tombés en Saône-et-Loire.

Enfin, Saint-Amand (2 victoires et 10 défaites) a craqué en fin de match contre Angers alors qu’il y avait 56 partout à 8 minutes de la fin. Les Green Girls ont encaissé un 12-0 face à l’UFAB 49. Masseny Kaba (21 points, 6 rebonds et 6 passes décisives) a été bien aidée par la nouvelle recrue Blake Dietrick (19 points et 8 passes décisives).

Les résultats de la 12e journée de LFB :