Villeneuve d’Ascq et l’ASVEL Féminin démarrent leurs demi-finales d’EuroCup ce jeudi

Villeneuve d’Ascq et l’ASVEL Féminin entament ce jeudi soir leurs demi-finales aller d’EuroCup féminine. Si les Guerrières espèrent prolonger leur belle histoire européenne face à Sopron, les Lionnes s’appuient sur leur duo star Jocyte – Malonga pour rêver d’une finale face aux meilleures équipes du continent.

Villeneuve d’Ascq veut s’accrocher à son rêve européen

La saison de Villeneuve d’Ascq est loin d’être un long fleuve tranquille. Dixièmes de Ligue Féminine après une phase aller minée par les blessures et le départ de Rachid Meziane, les joueuses de Maxime Bézin misent désormais tout sur l’EuroCup. Dans cette compétition qu’elles connaissent par cœur, les Guerrières espèrent briller, comme elles l’ont fait tant de fois depuis leur sacre en 2015.

Opposées ce jeudi soir aux Hongroises de Sopron, tombeuses de Lattes-Montpellier en quarts, les Nordistes savent qu’elles devront élever leur niveau. En championnat, elles restent sur une défaite frustrante à Charnay (66-59), mais sur la scène européenne, elles ont déjà prouvé leur capacité à voyager, avec des qualifications arrachées sur les parquets de Constanta, l’Estudiantes Madrid et Besiktas.

Face à une formation de Sopron redoutable à domicile (81-54 contre Lattes), l’ESBVA-LM devra s’appuyer sur ses certitudes européennes et son collectif capable de s’élever dans les moments clés. Entre prudence et espoir, Villeneuve joue sa saison ce jeudi soir.

ASVEL Féminin : Jocyte et Malonga, les clés d’un rêve européen

Du côté de l’ASVEL Féminin, la dynamique est tout autre. Portées par le duo Juste Jocyte – Dominique Malonga, les Lyonnaises montent en puissance depuis janvier. À 19 ans seulement, l’arrière lituanienne et la pivot tricolore enchaînent les performances de haut vol, en LBWL comme en EuroCup. Ensemble, elles symbolisent cette équipe lyonnaise rajeunie qui rêve de décrocher un trophée européen, deux ans après le titre dans cette même compétition.

Leurs stats récentes parlent pour elles : Malonga aligne les double-doubles (cinq sur les six derniers matchs), avec une pointe à 30 points et 17 rebonds, tandis que Jocyte tourne à 18 points de moyenne sur ses neuf dernières sorties. En EuroCup, elles ont été déterminantes lors des qualifications face à Galatasaray et Gérone.

Yoann Cabioc’h, leur coach, ne tarit pas d’éloges sur leur progression dans Le Progrès : « Elles sont devenues des valeurs sûres sur lesquelles on sait qu’on peut compter. » Défensivement, elles ont également franchi un cap, endossant des responsabilités nouvelles pour de si jeunes joueuses. Le message est clair : ce duo doit porter l’ASVEL jusqu’en finale.

Face à Ferrol, les Lionnes devront éviter tout excès de confiance, mais la dynamique est positive. Yoann Cabioc’h le martèle : « On se sent proche de quelque chose. » Ce jeudi soir, la première marche vers la finale passe par l’Espagne.