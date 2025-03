Deuxième MVP du mois pour Dominique Malonga en EuroCup

Dominique Malonga a été récompensée du titre de MVP du mois de février en EuroCup. C’est la 2e fois cette saison que l’intérieure de l’ASVEL féminin remporte cette distinction, après celle obtenue en novembre dernier. La native de Yaoundé a été essentielle dans la qualification de l’ASVEL dans le dernier carré de l’EuroCup

Face à Gérone en quart de finale, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a enchaîné deux énormes double-double pour permettre à l’ASVEL féminin de passer l’obstacle espagnol. Auteure de 23 points à 9/12 aux tirs et 10 rebonds lors du match aller perdu de peu en Catalogne (77-72), elle a enchaîné au palais des sports de Gerland au retour par 18 points à 7/17 et 14 rebonds.

Dans le dernier carré de la compétition, Dominique Malonga et l’ASVEL féminin seront opposées à un autre club espagnol, Ferrol (6 et 13 mars).

— EuroCup Women (@EuroCupWomen) March 3, 2025