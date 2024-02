Villeneuve d’Ascq « optimiste » pour son quart retour décisif contre Miskolc

Villeneuve d’Ascq est dans l’obligation de s’imposer lors de son quart de finale retour ce mercredi au Palacium. Défait à l’aller dans l’antre de Miskolc (66-78), l’ESBVA n’a besoin que d’une simple victoire, peu importe l’écart, pour forcer un match 3 couperet en Hongrie. Loin d’évoluer à son meilleur niveau à l’aller, celui d’une équipe leader de la Ligue Féminine de Basket, Villeneuve d’Ascq s’avance donc plus confiante au moins de retrouver son Palacium. « Je pense qu’on va les détruire à la maison, sans hésitation, affirmait de manière autoritaire l’ailière belge Maxuella Lisowa-Mbaka quelques minutes après cette première manche. Et avant d’entamer la seconde manche, son entraîneur Rachid Meziane se veut lui aussi « optimiste ».

« En Hongrie, on était tellement loin de nos standards que je ne peux être qu’optimiste pour ce match retour, estime l’entraîneur villeneuvois auprès de La Voix du Nord. Cette saison, on est rarement sorti d’un match avec ce sentiment d’avoir été dominé. Et on n’aime pas ça ! »