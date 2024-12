Villeneuve-d’Ascq poursuit sa remontée, Chartres et La Roche Vendée s’enlisent

À une semaine de la fin de son aventure avec Villeneuve-d’Ascq, lui qui est en partance pour la WNBA, Rachid Meziane s’attache à laisser Villeneuve-d’Ascq au meilleur rang possible. Pour son dernier match au Palacium en LBWL, le futur entraîneur de Connecticut est reparti avec le sourire grâce à la troisième victoire de l’ESBVA-LM, décrochée face à Chartres (75-56) à l’occasion d’un match crucial pour le maintien. Incapable de contenir Haley Peters (21 points à 8/11, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions), la lanterne rouge ne parvient pas à décoller.

Toujours dernières, avec un seul succès au compteur, les Euréliennes sont presque isolées du reste de la meute, avec simplement La Roche Vendée dans le rétroviseur. Largement diminué (Peytour, Barawa, Silatsa blessées) à Lattes, le RVBC n’a pas réussi à faire oublier son non-match de la semaine dernière (43-71 contre Tarbes à domicile) et n’a pas existé dans l’Hérault (51-80), malmené par Elodie Naigre (21 points à 8/12 et 4 rebonds) et le BLMA. Victorieuses de leur septième rencontre d’affilée toutes compétitions confondues, les Héraultaises font toujours partie du groupe de poursuivantes à 7v-3d (avec les Flammes Carolo et peut-être Charnay) derrière le leader berruyer.