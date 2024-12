Bourges et les Flammes Carolo restent intraitables, le derby du Sud-Ouest pour Tarbes

Un tube de la saison en bat un autre. En ouverture de la 10e journée de La Boulangère Wonderligue, l’on a peut-être assisté à la passation de pouvoir entre le tube de l’automne, Angers, et le tube à venir de l’hiver, les Flammes Carolo. En effet, Charleville-Mézières a pris le meilleur sur Angers (74-84) pour prendre seul la place de dauphin derrière Bourges, vainqueur non loin de là à Landerneau (74-80), en ce samedi 14 décembre.

Bourges et les Flammes Carolo toujours aux deux premières places

Alors que l’UFAB avait débuté la saison sur un 5-0, les Flammes Carolo viennent d’empocher leur 7e victoire en 8 matchs. Le trio ardennais Coline Franchelin (20 points), Ornella Bankolé (19 points, 7 rebonds) et Tiffany Clarke (19 points) a permis à Charleville-Mézières de quasiment toujours figurer devant, avant d’accélérer à partir de la fin du 3e quart-temps.

Malgré les belles prestations de Anna Ngo Ndjock (24 points, 9 rebonds) et Ameryst Alston (23 points), l’absence de Joy Adams semble peser trop lourde pour les joueuses d’Aurélie Bonnan. Même si la technicienne a amèrement regretté la productive défensive des siennes auprès de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest : « Moi, je veux bien répéter les choses, mais tant qu’il n’y aura pas 5 joueuses qui défendent en même temps et qu’on prend 20 points par période, on n’y arrivera pas ». L’UFAB a été battue à trois reprises sur les quatre derniers matchs.

En Bretagne, Bourges est parvenu à l’emporter (74-80) pour conserver sa première place au classement. Battus en début de semaine par Basket Landes en EuroLeague, les Tango ont admirablement bien débuté à Landerneau (35-51, 21′) avant de se relâcher quelque peu au retour des vestiaires et de jouer au yo-yo.

L’équipe d’Olivier Lafargue n’a cependant pas connu de déconvenue : « Je suis très heureux d’avoir gagné ici sur le plan du résultat, mais elles avaient un peu plus faim que nous », regrettait-il tout de même au micro de Ouest-France. MVP du mois de novembre en LFB, l’ancienne Landernéenne Kariata Diaby a effectué un nouveau chantier (21 points à 6/12 aux tirs, et 16 rebonds).

« Problème d’intensité » pour Basket Landes à Tarbes

Le premier derby du Sud-Ouest dans cette saison 2024-2025 est pour Tarbes ! Le TGB égalise son bilan à 5 victoires et 5 défaites grâce à son dernier succès contre Basket Landes (74-63). Même si les Tarbaises ont mené jusqu’à +17, elles ont vu revenir dans leur rétroviseur Luisa Geiselsöder (24 points) et les Landaises (57-54, 34′). Dans ce dernier quart-temps, Tarbes a cependant pu compter sur l’énorme fin de match de Murjanatu Musa, auteur de 8 de ses 16 points dans les six dernières minutes.

« On a été au-dessus de ce qu’on a l’habitude de faire et Basket Landes bien en dessous », analysait François Gomez auprès de Sud-Ouest. « On a été bons des deux côtés du terrain. C’est positif pour la suite ». Alors que de son côté, Julie Barennes pointait du doigt « un problème d’intensité » pour Basket Landes au sortir de cette rencontre.