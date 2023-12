Villeneuve d’Ascq se reprend, Basket Landes enchaîne

LFB - Villeneuve d'Ascq, Basket Landes et les Flammes Carolo se sont imposés ce samedi 16 décembre pour les trois premiers matches de la 11e journée de LFB.

Battu sur le parquet de Basket Landes dimanche dernier, Villeneuve d’Ascq a retrouvé la victoire en LFB ce samedi 16 décembre pour la 11e journée de Ligue Féminine de Basket.

Comme mercredi en EuroLeague contre Salamanque (+24), l’ESBVA-LM s’est largement imposée (+31) face à leurs voisins de Saint-Amand qui jouait sans Alexis Morris ni Ladazhia Williams. Shavonte Zellous (16 points et 7 passes décisives) et Kennedy Burke (17 points et 7 rebonds) ont été solides. Basket Landes enchaîne avec une victoire à Landerneau qui restait pourtant sur une défaite en prolongation contre l’ASVEL Féminin. Luisa Geiselsöder (14 points et 8 rebonds) a réussi son retour dans le Finistère, où l’aventure française avait commencé pour elle.

Enfin, les Flammes Carolo ont battu La Roche Vendée dans un duel de milieu de tableau. Les deux équipes se sont affrontées trois jours plus tôt en EuroCup pour le match aller des 1/16e de finale, finissant à égalité.

Les résultats de la 11e journée LFB :