LaDazhia Williams et Alexis Morris, deux championnes NCAA pour aider Saint-Amand à se maintenir

LFB - LaDazhia Williams et Alexis Morris, championnes NCAA 2023 avec LSU, ont joué leur premier match LFB avec Saint-Amand pour la 7e journée de championnat. Elles remplacent Japreece Dean et Nikki Greene.

Samedi, Saint-Amand a signé sa deuxième victoire de la saison de Ligue Féminine de Basket (LFB) en s’imposant 69 à 61 contre Landerneau.

Julien Pincemin a pu compter sur ses deux nouvelles recrues, Alexis Morris (14 points à 4/12 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 6 d’évaluation en 21 minutes) et LaDazhia Williams (18 points à 9/12 aux tirs, 3 rebonds et 4 balles perdues pour 17 d’évaluation en 21 minutes), venues remplacer Japreece Dean et Nikki Greene après un début de saison compliqué (1 victoire et 5 défaites avant le succès de samedi).

Ces deux nouvelles joueuses se connaissent bien puisqu’elles ont été championnes NCAA ensemble au printemps dernier avec LSU. Alexis Morris (1,75 m, 24 ans) avait notamment marqué 25 points en finale, se faisant remarquer par son comportement très sûre d’elle. « C’est un personnage, explique Julien Pincemin dans La Voix du Nord. C’est la vraie Américaine trash-talkeuse. Elle a de la folie, on le ressent à l’entraînement et même au téléphone j’avais pu m’en rendre compte. Elle va bousculer les lignes et les coutumes, ça va être folklorique je pense. Mais c’est ce qu’il nous fallait, on avait besoin de quelqu’un qui sort de l’ordinaire. » Après son titre NCAA, la Texane a tenté l’aventure en WNBA. Mais la meneuse n’a joué qu’une rencontre avec Connecticut. Son aventure dans le Nord de la France est donc sa première expérience professionnelle.

LaDazhia Williams (1,93 m, 25 ans) évolue dans le secteur intérieur et s’était engagée pour la formation israélienne de l’Hapoel Petah Tikva pour sa première saison professionnelle. Sauf que le conflit armé sur place l’a poussée à changer de pays et de club. Également en vue sur la finale NCAA (20 points), la Floridienne devrait être capable d’aider les Green Girls à se maintenir en LFB.