L’ASVEL Féminin réalise un hold-up contre Basket Landes, Villeneuve d’Ascq s’en sort après prolongation

LFB - L'ASVEL Féminin a réalisé une folle remontée contre Basket Landes pour l'emporter après prolongation, avec de bonnes premières pour Gabby Williams (27 points) et Marine Johannès (22 points). Une prolongation qu'a aussi eu besoin de jouer Villeneuve d'Ascq pour s'imposer à Charnay.

La trêve internationale a quelque peu coupé la dynamique de Villeneuve d’Ascq. Après six victoires en six matches avec 21 points d’avance en moyenne, le leader de la Ligue Féminine de Basket (LFB) a du jouer une prolongation pour prendre le dessus sur Charnay.

Les joueuses de Rachid Meziane étaient même à -5 (73-68) à l’entame du money time. Mais face à son ancienne équipe, Kariata Diaby a égalisé à 42 secondes de la fin. Et puis Kamiah Smalls (15 points) a fait la différence dans la prolongation. Janelle Salaün (21 points) & co gardent la tête du championnat, devant Bourges (5 victoires et 1 défaite).

Basket Landes à +10 à 2 minutes de la fin mais…

Les Berruyères ont tenu La Roche Vendée à 53 points à domicile. Derrière Basket Landes est retombé à la hauteur de Lattes-Montpellier, avec 5 victoires en 7 matches. Pourtant, les joueuses de Julie Barennes menaient de 14 points (54-70) à 4 minutes de la fin, au point de pousser Mylène Farmer, présente aux côtés de Tony Parker, à quitter l’Astroballe. Les visiteuses étaient encore à +10 (65-75) à 1 minute et 49 secondes du buzzer final. Mais la magie du basket a opéré à l’Astroballe. Gabby Williams a inscrit un lay-up, Alexia Chery trois lancers francs (70-75) à 37 secondes de la fin, Gabby Williams un 3-points avec la planche (73-75) à 9 secondes de la fin et Marie Pardon a manqué un lancer franc sur deux (73-76) dans la foulée. De quoi donner une dernière chance aux joueuses de David Gautier d’égaliser. Ce qu’elles ont fait sur un 3-points de Marine Johannès (76 partout).

Bien lancées, les championnes de France en titre ont filé vers leur troisième succès de la saison LFB, après sept journées. Les retours de Gabby Williams (27 points à 8/14 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 28 d’évaluation en 39 minutes) et Marine Johannès (22 points à 8/16, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 21 d’évaluation en 39 minutes), pourtant bloquées à 4 et 5 points à la mi-temps, ont fait le plus grand bien aux Lyonnaises.

Enfin, Saint-Amand (2 victoires et 5 défaites), avec les débuts réussis d’Alexis Morris (14 points, 2 passes) et Ladazdhia Williams (18 points, 3 rebonds), a pris le dessus sur la lanterne rouge du championnat, Landerneau (0 victoire et 7 défaites).