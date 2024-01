Villeneuve d’Ascq signe une grosse performance contre Prague

Dans le dur en ce début d’année, Villeneuve d’Ascq vient d’enchaîner une victoire sur le parquet de Lattes-Montpellier en LFB suivie d’un succès de prestige face à l’USK Prague (90-81), l’un des principal concurrent du Fenerbahçe Istanbul pour le titre en EuroLeague. Les coéquipières de Valériane Ayayi (16 points à 6/11 et 5 rebonds pour 17 d’évaluation en 35 minutes) restaient sur 20 victoires de suite toutes compétitions confondues.

Les joueuses de Rachid Méziane ont mené l’ensemble du match face au leader du groupe B (10 victoires en 11 matches avant la rencontre). Bien mieux parties (20 à 2 après 5 minutes), les locales ont refait l’écart alors même que la formation tchèque était revenue à 1 point (32-31, 14′) dès le deuxième quart-temps. Il faut dire que l’ESBVA-LM a artillé avec succès derrière la ligne à 3-points (14/22), à l’image de Kennedy Burke, intenable ce mercredi 17 janvier (31 points à 10/16 aux tirs dont 5/7 à 3-points).

Ce succès de prestige replace Villeneuve d’Ascq à la troisième place du groupe B (7 victoires et 5 défaites) puisque dans le même temps la Virtus Bologne et Polkowice ont perdu, respectivement à Mersin et Györ.

Basket Landes et l’ASVEL Féminin ont perdu

La Virtus Bologne et Polkowice se retrouvent ainsi à égalité avec Valence (6 victoires et 6 défaites) qui a totalement dominé Basket Landes (69-44) ce mercredi. Déjà éliminée de la course aux quarts de finale, comme Basket Landes, l’ASVEL Féminin a également perdu, à domicile face à Schio (83-90). Malgré le faible enjeu de la rencontre, David Gautier a fait jouer Gabby Williams (17 points à 7/13, 4 rebonds et 4 passes décisives) 35 minutes et laissé Ainhoa Risacher 40 minutes sur le banc.