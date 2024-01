Vincent Collet et Boris Diaw en visite chez les Spurs de Victor Wembanyama

Pour la deuxième fois cette saison, le sélectionneur de l’équipe de France masculine Vincent Collet se rendra fin janvier aux États-Unis pour rencontrer différents joueurs français évoluant en NBA, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Une tournée américaine en compagnie du staff de l’équipe et de Boris Diaw, le général manageur des Bleus, qui passera notamment par San Antonio, où la délégation tricolore a prévu de faire une escale prolongée.

C’est ce que révélait ce jeudi 11 janvier The Athletic, dans un papier consacré à Victor Wembanyama et son envie de participer à la prochaine olympiade. Le media américain, qui s’est entretenu avec Jean-Pierre Siutat, le Président de la Fédération Française de Basketball (FFBB), et Vincent Collet, dans les bureaux de la FFBB, évoque la volonté du staff tricolore d’observer l’organisation Spurs pour « la comprendre et utiliser certaines de ses méthodes en équipe de France ». Une demande que le sélectionneur national entend formuler à Gregg Popovich à son arrivée à San Antonio, alors que les Bleus et la franchise texane, comme le rappelait Jean-Pierre Siutat à The Athletic, « entretiennent une relation de confiance » depuis de nombreuses années.