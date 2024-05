Vincent Dumestre futur coach de Champagne Basket

Vincent Dumestre va succéder à Thomas Andrieux en tant que coach du Champagne Basket. Assistant-coach de l’équipe professionnelle de la JDA Dijon, club qu’il a rejoint en 2016, le Tarbais se lance ainsi comme coach principal à haut-niveau.

Vincent Dumestre, du TGB à la JDA

Originaire de Tarbes, Vincent Dumestre a fait ses premiers pas dans le monde du basketball en travaillant dans le club local, le Tarbes Gespé Bigorre, notamment en tant qu’entraîneur de l’équipe espoir et assistant de l’équipe professionnelle, où il a même eu l’occasion de participer à l’Euroleague avec l’équipe féminine en 2010-2011. Il a ensuite dirigé l’équipe d’Ifs en Nationale 1 féminine (NF1) avant de rejoindre Rouen, où il a coaché les jeunes de l’équipe Espoirs, tout en étant l’adjoint de Rémy Valin en Pro A.

C’est en 2016-2017 que Vincent Dumestre a rejoint le club de Dijon, prenant en charge l’équipe Espoirs avant de rejoindre également le staff de l’équipe professionnelle. Au fil des saisons, il a progressivement consolidé son rôle et, pour la saison 2021-2022, il a été pleinement intégré au staff de l’équipe professionnelle en tant qu’adjoint de Nenad Markovic. Rôle qu’il a continué à exercer aux côtés de Laurent Legname.

Avec son bagage varié et sa passion pour le développement des jeunes talents, Vincent Dumestre représente un choix prometteur pour Champagne Basket alors que le club marnais entame un nouveau cycle en Pro B. Malgré un projet qui cale, notamment face au manque de soutien politique, Champagne Basket se tourne vers l’avenir avec optimisme, comptant sur son jeune technicien pour apporter une énergie nouvelle et une vision, alors que le budget va être réduit et que le club va se recentrer autour de Châlons-en-Champagne, tout en jouant à l’occasion à la Reims Arena.