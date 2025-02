Vitto Brown (Monaco) forfait pour la Leaders Cup

Toujours à l’arrêt, Vitto Brown (2,03 m, 29 ans) va manquer environ deux semaines de compétition de plus avec l’AS Monaco nous a indiqué le manager général du club, Oleksiy Yefimov, sans en dire plus sur sa blessure. Ce qui est sûr, c’est que cet arrêt va le forcer à manquer la Leaders Cup, qui se déroulera en fin de semaine, du vendredi 14 au dimanche 16 février. Sans lui, l’entraîneur Vassilis Spanoulis devra s’appuyer sur Jaron Blossomgame et Petr Cornelie au poste 4. Il espère ne pas avoir à se passer des arrières Elie Okobo et Jordan Loyd, qui sont actuellement contraints de manquer les matches de la Roca Team.