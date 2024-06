Vladimir Ilic première recrue de Mulhouse

Vladimir Ilic (2,03 m, 24 ans) est la première recrue du Mulhouse Basket Agglomération pour la saison 2024-2025. Après un exercice 2023-2024 compliqué collectivement avec Toulouse, l’ailier arrive dans un club aux ambitions d’accession en Pro B.

Premier de la poule B à l’issue de la deuxième phase, Mulhouse a atteint les demi-finales des playoffs de Nationale 1 (NM1). Défait par Caen, les Alsaciens préparent la saison à venir avec le nouvel entraîneur Frank Kuhn. Avec ses 8,8 points à 43,5% de réussite aux tirs (dont 38,7% à 3-points), 3,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 22 minutes de moyenne, Vladimir Ilic est un ailier installé en Nationale 1 masculine (NM1) depuis 2020. L’ancien espoir du Portel a fait quelques cartons à ce niveau cette saison. Il a notamment cumulé 21 points, 8 rebonds et 5 passes contre Rueil ou encore inscrit 20 points face à Berck. Adroit à 3-points, le Montpelliérain va pouvoir jouer un rôle important et offrir une solution offensive supplémentaire au MBA.