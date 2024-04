Wani Muganguzi reconduit au poste d’entraîneur du Landerneau Bretagne Basket

Wani Muganguzi a été reconduit à son poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle de Landerneau, informe Le Télégramme. Le président Erwan Croguennec l’a confirmé.

« Je suis Breton maintenant »

Au club depuis six ans et entraîneur principal depuis quatre ans, le natif d’Armentières se dit ravi : « Je suis heureux de poursuivre l’aventure car je suis très attaché au club, à la ville où ma fille est née et à l’environnement autour du club. Je suis Breton maintenant ! » Le samedi 30 mars, Landerneau s’est imposé 69 à 59 contre l’ASVEL Féminin et pointe à la 10e place du classement de la LFB. Le LBB espère se maintenir lors des playdowns.