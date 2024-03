Wayne Selden, l’homme providentiel de la Chorale de Roanne ?

Au vu de la piètre prestation proposée par Roanne au Mans ce dimanche (80-90), on n’ira pas jusqu’à écrire qu’il représente l’ultime espoir pour la Chorale. Mais… Depuis le banc d’Antarès, Wayne Selden Jr (1,93 m, 29 ans) a, au moins, pu se rendre compte de l’ampleur du chantier devant lui. Sa nouvelle équipe joue comme un relégable, est d’ailleurs relégable, et aura besoin d’un vrai coup de fouet pour s’en sortir.

Un vrai cursus NBA et des lettres d’or en FIBA Europe Cup…

Au vu des nouvelles terribles performances du duo Kellan Grady (qui n’avait pourtant pas été inintéressant contre Bourg) – Jordan Tucker (7 points cumulés à eux deux), le natif du Massachussets ne pourra qu’apporter une plus-value sur les lignes extérieurs ligériennes. Surtout que son CV est assez prometteur : on y retrouve d’abord de la NBA, un vrai impact dans l’Association, et pas des apparitions fantômes. Avec New Orleans, Memphis, Chicago et New York, Wayne Selden a joué 133 matchs dans la grande ligue, pour un bilan de 7,2 points à 42%, 2 rebonds et 1,5 passe décisive. En 2017/18, il a même tourné à 9,3 points de moyenne avec les Grizzlies.

On y retrouve aussi une jolie référence européenne : sa saison 2020/21 avec l’Ironi Ness Ziona, bouclée avec le trophée de MVP du Final Four de la FIBA Europe Cup. Sur le week-end, il avait cumulé 37 unités, à 5/11 à 3-points, afin d’offrir un trophée continental à son club israélien.

… Mais une instabilité chronique

Mais on y retrouve aussi une vraie instabilité. Depuis ce passage à Ness Ziona, Wayne Selden n’a jamais disputé plus de… 7 matchs avec le même club. Récapitulons : 3 avec les Knicks en 2021, 7 avec Afyon (Turquie) début 2022, 4 pour son retour à Ness Ziona ensuite, 4 encore à Porto-Rico puis 12 sur l’ensemble de la saison dernière : 2 avec Vérone, 3 avec Manisa et 7 aux Philippines, avec NLEX. Ces derniers temps, il a effectué un crochet par Taïwan : 15,3 points à 42%, 3 rebonds et 3,3 passes décisives en 4 apparitions sous la tunique des Fubon Braves.

Puisqu’il ne reste plus que huit matchs de Betclic ÉLITE à disputer, il faudra encore un peu attendre pour que l’arrière aux dreadlocks se pérennise temporairement quelque part. Mais à Roanne, où il devrait être embauché comme pigiste médical de Jalen Jones, on ne lui demandera pas de s’inscrire dans la durée. On veut simplement qu’il sauve le club, en six semaines chrono.