Le Mans empoche une victoire capitale, William Howard renait

Le dimanche 19h est censé être la case premium de la grille télévision du championnat de France. Le match phare du week-end au sein en Betclic ÉLITE. Disons, gentiment, que ce Le Mans – Roanne n’a vraiment pas été la meilleure publicité possible pour le basket français et qu’il est finalement appréciable que La Chaîne L’Équipe ait choisi de diffuser du foot avec Slovaquie – Autriche.

De l’air pour Le Mans

22 balles perdues de chaque côté, 44 au total, un niveau de jeu douteux : on s’est clairement ennuyé ferme à Antarès. Après, fallait-il vraiment s’attendre à mieux pour une opposition entre le 12e, en chute libre, et le 16e, premier relégable ? Avec cinq défaites sur les six derniers matchs, et une ligne rouge qui se rapprochait dangereusement, le MSB savait qu’il abordait un enchaînement crucial pour son avenir. Alors, la première partie du chemin a été faite et Elric Delord se fichera bien si ce n’était pas esthétique.

Grâce à un coup d’accélérateur en fin de troisième quart-temps, pour porter le score de 45-45 à 62-54, Le Mans a assuré l’essentiel et s’est offert une énorme bouffée d’oxygène (victoire 90-80), sur les ailes de sa doublette DeVante Jones (25 points à 6/13, 6 rebonds et 8 passes décisives) – Trevor Hudgins (19 points à 7/13). Mais c’est le dernier venu, William Howard, qui a servi de détonateur. En enchaînant quatre flèches primées dès le premier quart-temps, l’ancien minime France de la Chorale (finaliste du championnat en 2007/08) a vécu son premier moment fort sur un terrain de basket depuis l’inoubliable 25 juin 2022, et son contre légendaire sur Paris Lee. Sa fiche de statistiques (18 points à 4/9, 4 rebonds, 1 passe décisive, 2 contres et 2 interceptions) suggère que les galères sont derrière lui.

Wayne Selden en civil sur le banc de la Chorale



Le Montbrisonnais, qui n’avait pas scoré autant depuis le soir de son invraisemblable tir au buzzer à Monaco en EuroLeague (le 26 novembre 2021), aurait juste pu avoir l’élégance de ne pas signer son retour face à une équipe de son département, coaché par un autre enfant de Montbrison, Marc Berjoan. Sur une pente alarmante, la Chorale de Roanne a raté une nouvelle occasion de sortir de la zone rouge et a surtout laissé échapper un concurrent potentiel, désormais trois longueurs devant (plus le panier-average). Une victoire à Antarès aurait pu mettre le MSB sous pression, mais les Ligériens réduisent progressivement le cercle des équipes concernées par le maintien. Un soir où Roanne n’a joué qu’avec un seul étranger impactant (D.J. Cooper, puisque Tucker, Grady et Langevine étaient transparents), où Sekou Doumbouya est redevenu un joueur lambda (10 points à 3/9) et a encore confirmé ses terribles largesses défensives (de nouveau 90 points encaissés), il faudra être bien optimiste pour trouver des raisons d’y croire pour la Chorale. Peut-être par la promesse de sang neuf incarnée par la présence de Wayne Selden en civil sur le banc, le shooteur tant attendu, quasiment incognito…