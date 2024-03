William Howard relate le long cheminement qui l’a mené jusqu’au Mans

William Howard (2,03 m, 30 ans) a repris la compétition avec Le Mans. Signé le 29 février, il a disputé son premier match avec le MSB lors d’une large défaite à Bourg-en-Bresse.

Auteur d’un premier passage discret (5 points et 4 rebonds en 11 minutes de jeu), l’international français va devoir retrouver le rythme après un an et demi sans jouer. Il explique dans Le Maine Libre pourquoi il a mis autant de temps à revenir en jeu :

« J’ai dû m’arrêter pour me faire opérer du genou gauche (en octobre 2022) et, pendant ma réathlétisation, j’ai eu les mêmes douleurs que j’avais à gauche mais cette fois-ci au genou droit. J’ai donc décidé de subir la même opération. Avec le genou gauche, j’ai joué un an en ayant mal donc je n’avais pas envie de revivre ça, c’est pour cela que j’ai pris cette décision d’enchaîner les interventions. »

Le fait que Le Mans lui offre la possibilité d’évoluer sur le poste 3 a fait la différence par rapport à d’autres clubs.

« Je voulais trouver un club qui me permette de jouer au poste 3. C’était important pour moi car c’est là où j’ai été formé. J’aimerais continuer en tant qu’ailier encore quelques années. Après mon passage à l’ASVEL, les clubs intéressés par mon profil voulaient me recruter au poste 4, or, je n’ai pas envie d’être à cette place à 100% pour le moment. Le MSB cherchait un poste 3 donc ça tombait bien. J’ai eu des contacts avec une équipe espagnole, mais elle souhaitait me décaler en 4 tout comme Roanne. »

S’il s’est « senti plutôt bien » sur son premier match à Bourg-en-Bresse, il avoue aussi avoir été fatigué. « Je n’ai pas eu d’alerte physique pendant et après la rencontre, donc c’est positif ». Ce premier test lui a également rappelé qu’il avait « d’énormes progrès à faire » en défense. Des progrès qu’il va déjà devoir affichés ce samedi 9 mars contre Nanterre.