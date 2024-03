William Howard a réussi son essai au Mans !

666. Le chiffre du diable. Et aussi le nombre de jours qui se seront écoulés entre le money-time héroïque de William Howard contre l’AS Monaco en finale du championnat 2022 et son retour sur les parquets de Betclic ÉLITE, samedi à Bourg-en-Bresse. 666 jours où le natif de Montbrison n’aura pu disputer, en club (trois matchs avec les Bleus en août 2022), que 5 petites minutes officielles de jeu, sous le maillot de la Joventut Badalone le 30 septembre 2022.

Parti faire fructifier son nouveau statut à l’étranger, l’ancien ailier de l’ASVEL n’aura finalement trouvé que le début de ses ennuis en Catalogne : deux opérations des genoux qui l’auront tenu éloigné des parquets pendant pratiquement un an et demi. Remis sur pied à Saint-Chamond ces dernières semaines, l’homme aux 2 matchs NBA (avec Houston en 2019/20) était testé par Le Mans depuis le début de semaine. À quelques heures de la deadline pour signer des nouveaux joueurs, le MSB a finalement été convaincu et a offert un contrat à l’international français.

🆕✍️ 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗛𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 Le MSB est ravi d'annoncer la signature de l'ailier (2,01 m, 30 ans), apportant ainsi une nouvelle dimension à son équipe dans le cadre d'un deal qui se veut gagnant-gagnant. 👉 Plus d'infos : https://t.co/sTMl5A5zXk pic.twitter.com/zjFrixTisW — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) February 29, 2024

« Le Mans Sarthe Basket voit en cette signature une opportunité de relancer la carrière de William Howard, en lui offrant un environnement propice à une remise en forme progressive », écrit le club. « Le challenge est de le voir retrouver ses capacités athlétiques au fil des semaines, dans le but de renforcer l’équipe pour le dernier tiers d’un championnat particulièrement compétitif. » Le joueur devrait être du déplacement à Ékinox samedi face à la JL de Frédéric Fauthoux, l’un des hommes, assistant-coach à l’ASVEL à l’époque, qui a pu enrichir son palmarès grâce à ce contre légendaire sur Paris Lee.