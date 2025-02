Wembanyama (31 points et 15 rebonds) dominant chez les Wizards

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a une nouvelle fois brillé lors de la victoire des San Antonio Spurs sur le parquet des Washington Wizards (131-121). Face à une équipe de Washington privée de son rookie Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), blessé à la cheville, la franchise texane a dû batailler jusqu’au bout pour éviter une nouvelle déconvenue dans son « Rodeo Road Trip ».

Dès le premier quart-temps, San Antonio semblait avoir fait le plus dur en infligeant un 22-0 à son adversaire pour mener 35-17. Mais les coéquipiers de Bilal Coulibaly (10 points à 4/9 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes), auteur d’un dunk spectaculaire sur Wembanyama, n’ont jamais baissé les bras. Emmenés par Tristan Vukcevic (18 points) et Justin Champagnie (17 points), les Wizards sont restés au contact tout au long de la rencontre.

Une nouvelle performance majeure pour Wembanyama

Si les Spurs ont eu du mal à conserver leur avance, ils ont pu compter sur leur duo phare : De’Aaron Fox (30 points) et Victor Wembanyama (31 points, 15 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions en 38 minutes). Le jeune prodige français a démarré fort lors de ce French Heritage Night avec un 4/4 à 3-points dans les huit premières minutes, avant de livrer une prestation complète.

Malgré quelques séquences où il a été mal servi par ses coéquipiers, Wembanyama a su peser sur la rencontre et a atteint la barre des 30 points (à 12/21 aux tirs, dont 5/8 à 3-points) pour la douzième fois cette saison. Il a aussi été précieux en défense avec plusieurs actions décisives dans les derniers instants du match.

San Antonio dépasse déjà son bilan de la saison passée

Avec cette 23e victoire en 51 matchs, les Spurs font mieux que leur total de la saison dernière (22 victoires en 82 rencontres). Cependant, leurs espoirs de qualification pour le play-in s’amenuisent à mesure que les défaites s’accumulent dans ce difficile road trip.

Washington reste en difficulté

Malgré une prestation collective honorable, avec neuf joueurs à plus de 10 points, les Wizards enchaînent une troisième défaite consécutive et restent derniers de la ligue (9 victoires – 44 défaites). Ils tenteront de se reprendre lors de leur prochaine rencontre face aux Indiana Pacers.