Wembanyama et les Spurs dominés, Dieng et OKC perdent pour la première fois

Si Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a réalisé un gros carton offensif dans une victoire d’Atlanta, les autres Français ont moins été à la fête ce mercredi 6 novembre en NBA. A commencer par Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans).

Pour leur troisième match de la saison contre Houston, les Spurs ont été largement dominés par les Houston Rockets (127-100). Il faut dire que l’impact de la star française est resté limité (15 points à 6/14 aux tirs, dont 1/6 à 3-points, 6 rebonds, 3 contres et 4 balles perdues en 24 minutes). A la mi-temps, il y avait déjà 63-38. Le staff a pu faire tourner et notamment donner 8 minutes de temps de jeu à Sidy Cissoko (5 points à 2/3, 2 rebonds et 2 passes décisives).

Un premier revers pour OKC et Ousmane Dieng

Après sept victoires pour démarrer la saison, Oklahoma City a signé son premier revers. Chez les champions 2023, les Denver Nuggets, le Thunder est tombé de peu (124-122). Malgré les blessures d’Aaron Gordon et Jamal Murray, les joueurs du Colorado ont trouvé les ressources pour l’emporter. Outre Nikola Jokic (23 points, 20 rebonds et 16 passes décisives), Michael Porter Jr. (21 de ses 24 points en deuxième mi-temps), l’ancienne star d’OKC Russell Westbrook a marqué 29 points à 10/15 et Christian Braun a ajouté 24 points. Enfin, Peyton Watson (2,03 m, 22 ans) a contré l’ultime tir de Shai Gilgeous-Alexander (1,98 m, 26 ans), de quoi se rattraper après un 0/2 aux lancers francs quelques secondes plus tôt. Toujours utilisé à l’intérieur en sortie de banc, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a signé une entrée remarquée, avec un gros dunk et un panier à 3-points pour finir à 6 points à 2/2 et 4 rebonds en 10 minutes pour le Thunder.

Sur les autres parquets, Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) a retrouvé Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) et les Philadelphie Sixers à Los Angeles et les Clippers l’ont emporté 110-98 face à une franchise en difficulté (1 victoire et 6 défaites). L’ex-capitaine de l’équipe de France a marqué 7 points à 3/6 en plus de prendre 2 rebonds et piqué 3 ballons en 20 minutes. En face, Yabusele n’a joué que 10 minutes, le temps d’inscrire 4 points à 2/3.

Enfin, Moussa Diabaté (4 points à 2/3 et 5 rebonds en 7 minutes) et Tidjane Salaün (3 points à 1/1 et 1 rebond en 12 minutes) ont gagné d’un point avec Charlotte contre Détroit (108-107) sur un panier de Brandon Miller.