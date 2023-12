Will Cummings, l’ancien MVP, de retour en Europe, à l’Hapoel Tel Aviv

Eurocup - L'ancien MVP de BetClic Elite avec les Metropolitans 92 signe à l’Hapoel Tel Aviv

Après avoir débuté la saison en Australie (NBL) avec les South East Melbourne Phoenix avec qui il tournait à 14,5 points, 3,3 rebonds et 2,7 passes décisives en 12 matchs, Will Cummings (1,86m, 31 ans) revient en Europe. Après avoir signé à l’Hapoel Tel Aviv, Will Cummings jouera notamment l’Eurocup où il se retrouvera dans le même groupe que le Paris Basketball.

Nouveau coéquipier du français Jaylen Hoard, Will Cummings et Tel Aviv (actuellement 8V-2D) tenteront d’arracher la première place à Paris (10V-1d) avec 5 matchs sur 7 à domicile.

Ancien MVP de de BetClic Elite (et élu dans le meilleur 5 d’EuroCup) avec les Metropolitans 92 en 2021-2022, avec 17,2 points et 5,2 passes décisives sous les ordres de Vincent Collet, Will Cummings avait rejoins la Chine en 2022-2023 (10,8 points au Zhejiang Lions).