Après son départ du centre de formation de Nancy, William Grenacker refait surface à Kaysersberg

NM2 - Après avoir écourté son aventure avec les Espoirs du SLUC Nancy dès le troisième match de la saison pour reprendre ses études, William Grenacker va déjà reprendre le basket. L'Alsacien a signé en Nationale 2 avec Kaysersberg.

L’histoire de William Grenacker avec la balle orange ne s’arrêtera pas si prématurément à sa dernière expérience, conclue le mois dernier avec les Espoirs du SLUC Nancy (11 points à 50%, 3,3 rebonds et 3 passes décisives) en raison de blessures à répétition, notamment à l’épaule. Celle-ci se poursuivra toujours dans l’Est de la France puisque le natif de Dessenheim est de retour au bercail, ou presque.

Nommé dans le 5 majeur des Espoirs Pro B l’an dernier avec l’Alliance Sport Alsace (18,4 points à 44%, 5 rebonds et 4,8 passes décisives), William Grenacker (1,91 m, 19 ans) s’est engagé avec Kaysersberg, en Nationale 2, lui qui s’entraînait avec l’équipe de Jamel Benabid depuis la fin octobre, en parallèle de la reprise de ses études (BUT de commerce). Le coach du KABCA peut d’ores et déjà compter sur sa nouvelle recrue. L’Alsacien en effet effectué sa première apparition, sous le maillot orange, samedi dernier à Gennevilliers. Auteur de 5 points, l’ancien meneur de Mulhouse-Pfastatt, de la SIG et de Gries-Oberhoffen n’a pas pu néanmoins empêcher un sixième revers en dix journées.

« Je n’avais pas forcément prévu d’arrêter entièrement le basket » explique-t-il. « J’ai décidé de ne plus en faire mon métier et de reprendre mes études. L’idée de jouer pour KB et prendre du plaisir ainsi que de jouer dans un championnat compétitif m’a plu ! »

Avec le renfort de Grenacker, Kaysersberg part davantage armé pour affronter l’hiver et ainsi tenter de gommer les faux pas du début de saison (0 victoire à l’extérieur, 10e avec 2 victoires d’avance sur la zone rouge).