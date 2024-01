William Mosley nouveau pivot de l’ADA Blois

William Mosley (2,03 m, 34 ans) arrive à l’ADA Blois pour la deuxième partie de saison 2023-2024. L’ancien joueur du Partizan Belgrade remplace Josh Hawley qui a signé pour le club israélien de Bnei Herzliya durant la trêve hivernale.

Poste 5 intense et athlétique, l’ancien pensionnaire de Northwestern State (NCAA) a passé les cinq premières saisons de sa carrière professionnelle en deuxième division italienne, la Lega Due. En 2018, il a intégré la première division en signant à Trieste. Un an plus tard, c’est le club mythique du Partizan Belgrade qu’il a rejoint. En 43 matches, le Louisianais a tourné à 6 points à 72,7% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 19 minutes sur sa première saison. Prolongé un an de plus, William Mosley a depuis son départ de Serbie jouer pour le KK Mornar Bar au Monténégro, l’UNICS Kazan en Russie et enfin chez les Shinshu Brave Warriors au Japon la saison passée.

« William Mosley est un joueur de haut niveau, c’est une vraie opportunité de le voir nous rejoindre, a commenté l’entraîneur le manager général Julien Monclar. C’est un joueur qui connait ses points forts, ils l’ont amené à être compétitif au top niveau européen. Il n’a pas joué cette saison, il y aura forcément un travail de remise en rythme, mais c’est un vrai pro, nous allons faire le nécessaire »

C’est donc avec une toute nouvelle raquette que l’ADA Blois va tenter d’aller chercher son maintien. En effet, le 16e du championnat (avec 6 victoires et 12 défaites) a fait venir l’ailier-fort Rashard Kelly mi-décembre, afin de remplacer Robert Woodard. L’ancien Dijonnais partagera donc la raquette de Blois avec William Mosley.