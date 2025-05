William Pfister attaqué par certains supporters de Saint-Quentin, Giovan Oniangue monte au créneau

Capitaine de Saint-Quentin, plus ancien du club, présent au SQBB depuis les années Pro B en 2020, William Pfister est actuellement la cible des critiques de plusieurs supporters axonais, déçus par la tournure des évènements, avec sept défaites sur les huit derniers matchs, et par le rendement actuel de leur intérieur.

Un flot de reproches qui ne s’est pas tari, loin de là, suite à l’annonce de sa signature à la SIG Strasbourg. À tel point que Giovan Oniangue, en plein congé paternité, s’est senti obligé de prendre la plume sur X pour défendre son coéquipier, encore attaqué suite à sa performance de samedi contre Le Mans (0 point à 0/5, 4 rebonds, 1 passe décisive et 3 balles perdues pour -3 d’évaluation en 26 minutes).

PROFIL JOUEUR William PFISTER Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 30 ans (05/01/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,1 #181 REB 4,8 #26 PD 0,8 #162

« Franchement, depuis quelques jours, vos tweets passent, je les lis et je ne dis rien mais à un moment donné il faut arrêter », a tweeté l’ailier picard, à l’attention de ses propres supporters. « Vous ne regardez que ce que vous voulez et vous pensez que le basket, c’est uniquement marquer des paniers. Will est très bon donc BEAUCOUP d’aspects du jeu qui ne se voient pas dans les stats et un joueur comme Will, qui se sacrifie, vous n’en trouverez pas énormément.

Alors je vous kiffe mais là, moi, ça me touche parce que c’est mon teammate et que ce n’est pas juste. Celui qui vous avez célébré lors de plusieurs victoires est celui qui vous critiquez aujourd’hui. Will est très bon dans ce que le coach lui demande de faire, et personne ne se plaint dans l’équipe. Donc si vous pouviez juste regarder au delà des points, vous saurez que Will nous a fait gagner des matchs. Si un bon club comme Strasbourg le recrute c’est parce qu’ils ont observé, regardé des matchs et vu qu’il allait apporter une vrai identité de guerrier qui manque tant à cette équipe. »