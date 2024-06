William Pfister proche de prolonger à Saint-Quentin

Après avoir annoncé les prolongations de Nolan Traore (1,91 m, 18 ans) et Lucas Boucaud, le Saint-Quentin Basketball pourrait vite enchaîner avec celle de William Pfister (2,03 m, 29 ans).

Si la paraphe de l’intérieur n’est pas encore inscrite sur le nouveau contrat entre lui et le SQBB, elle pourrait être rapidement apposée. Les deux parties doivent encore s’entendre sur quelques détails selon nos informations.

Arrivé à Saint-Quentin en 2020 en provenance de la Nationale 1, William Pfister a grandi avec le club, jusqu’à s’imposer comme le capitaine d’une équipe membre du Top 8 de Betclic ÉLITE. Intérieur costaud et batailleur, l’ancien Espoir de la JL Bourg et d’Antibes, passé par la NCAA (Florida Atlantic), s’est installé en Betclic ÉLITE (4,8 points à 66,7% de réussite aux tirs et 4,7 rebonds pour 8,6 d’évaluation en 21 minutes). Après avoir découvert la première division française, William Pfister devrait donc encore passer une étape supérieure au SQBB : la Coupe d’Europe avec la BCL.