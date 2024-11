Worthy De Jong, MVP du World Tour 2024, malgré le vote des fans en faveur de Franck Seguela

L’année 2024 restera gravée dans la carrière de Worthy De Jong. L’ex-joueur de Boulogne-sur-Mer en Pro B (9,7 points à 40%, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 9,2 d’évaluation en moyenne en 2016-2017), devenu une figure incontournable du basket 3×3 international, a été élu MVP de la saison régulière du FIBA 3×3 World Tour 2024.

Couronné par un panel de fans et de joueurs, Worthy De Jong a marqué les esprits avec une saison exceptionnelle. À la tête de l’équipe d’Amsterdam, il a remporté les tournois d’Oulan-Bator et d’Abu Dhabi, décrochant à chaque fois le titre de MVP. Véritable machine à scorer, il a affiché une moyenne impressionnante de 7,1 points par match, la deuxième meilleure du circuit pour un joueur ayant disputé au moins 20 rencontres.

Ses performances spectaculaires et ses actions de grande classe lui ont valu le surnom de « Hype Worthy », symbolisant son aura et son impact sur le terrain. Avec 27,08% des voix des joueurs, De Jong a devancé Dennis Donkor (20,83 %) et des stars comme Strahinja Stojacic et Nico Kaltenbrunner.

🤩 MVP WORTHY! 🤩 🇳🇱 Worthy de Jong is your #3x3WT regular season MVP! 🔥🏆 — 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) November 23, 2024

En quarts de finale de la finale du World Tour à 8 heures ce dimanche

Même si le Français Franck Seguela a dominé le vote des fans avec 40,57 %, De Jong a confirmé sa popularité en terminant deuxième, juste devant Stojacic. Ce sacre met fin à l’hégémonie de ce dernier, MVP des deux saisons précédentes, et permet à De Jong d’inscrire son nom aux côtés des légendes du 3×3 comme Dusan Bulut ou Karlis Lasmanis.

Après avoir conduit les Pays-Bas à l’or olympique à Paris avec le panier de la victoire, Worthy De Jong conclut une année incroyable en ajoutant un nouveau trophée prestigieux à son palmarès. Il espère toutefois surtout finir avec le titre collectif, son équipe d’Amsterdam étant qualifiée pour les quarts de finale. C’est à 8h ce dimanche heure française qu’ils défient les Serbes d’Ub Huisman.