Yabusele et les Sixers s’offrent un joli cadeau de Noël à Boston

Dans un TD Garden rempli comme un œuf plein pour le Christmas Game, les Celtics vêtus de chaussettes rouges pour l’occasion, ont perdu à domicile contre les Sixers de Philadelphie et leur intérieur français Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans). Ce dernier a réussi son retour dans une franchise où il avait connu son premier passage en NBA. Un moment qu’il a qualifié de « spécial » au micro des médias qui l’ont interrogé dans les vestiaires.

Guerschon Yabusele on playing in Boston again:

"Definitely special, it started just yesterday when we got to the city … look around [it was] familiar … It was a really special moment to be able to be in here and play for Christmas."

