Yannis Morin sensation des playoffs en Espagne !

« Tu es de Murcie, non ? » ; « Pétition pour la prolongation de Yannis Morin : jour 1 » ; « Reste avec nous pendant 10 ans ! »… Un petit tour sur les comptes X des supporters de Murcie suffit à percevoir la magnitude des performances de Yannis Morin (2m06, 30 ans), débauché il y a trois semaines par le club espagnol. Le plus beau compliment est peut-être venu de Sito Alonso, son nouvel entraîneur. « Quand un nouveau joueur arrive, on ne s’attend pas à ce qu’il s’adapte aussi vite ! »

Et pourtant, c’est bien le cas : le Martiniquais est la formidable surprise de Murcie, club lui-même surprise des playoffs de Liga Endesa. Après avoir sorti Valence (avec 10 points à 100% et 15 d’évaluation de son intérieur français), l’UCAM vient d’empocher le premier match à Malaga, vainqueur de la BCL. Dans cette rencontre, Yannis Morin a apporté toute son expérience et sa polyvalence. Loin de la déprime roannaise, l’ancien intérieur de la Chorale a dominé la raquette. Il a comptabilisé 7 points à 2/2, 9 rebonds (dont 5 offensifs) et 2 passes décisives pour 14 d’évaluation.

Le prochain match aura lieu jeudi prochain toujours à Malaga. Comme en France, les demies se jouent au meilleur des 5 matchs.

🎥🏀Recital de entrega y lucha en el Martín Carpena protagonizado por Yannis Morin (@YannisMorin) 💪El pivot francés fue clave en defensa, en rebote, luchando cada balón y haciendo daño en la pintura rival con su físico 📊7 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 14 de valoración pic.twitter.com/tEH2laCUCs — Jaime Nadal (@jnadal_14) May 29, 2024

Avec Émile Lemoine,