Yves Pons – T.J. Parker, les retrouvailles en Summer League avec Sacramento

L’an dernier, Yves Pons (1,97 m, 25 ans) avait quitté l’ASVEL plein de frustration et d’incompréhension autour de sa gestion par T.J. Parker. Son utilisation en demi-finale, qui avait scellé l’élimination villeurbannaise contre les Metropolitans 92, avait cristallisé toute son exaspération concernant son rôle fluctuant : seulement 13 minutes en cumulé lors des Match 3 et 4, après avoir été le détonateur de la révolte lors du Match 2.

« Je me suis posé les mêmes questions et je n’ai pas eu forcément de réponses », avait-il déclaré dans une interview choc à France Basket. « Ça a été comme ça toute l’année. Comme je l’ai dit, ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. A chaque fois qu’on me donne une opportunité, je me donne à 100 %. Après, c’est vrai que j’ai été dans l’incompréhension totale toute l’année, parce que quand je rentrais, je faisais des gros matches. Je ne comprenais pas pourquoi je n’avais pas plus de temps de jeu. […] J’ai demandé beaucoup d’explications [à T.J. Parker]. Je n’ai pas eu les réponses à mes questions. Sans trop aller dans le détail, c’est tout ce que je pourrais dire, mais il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. […] Si les joueurs ne restent pas, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche au niveau du management. Il y a certainement quelque chose à revoir dans comment ils gèrent les joueurs. »



Avec Dufeal et Zoa, les Kings aiment la France

Alors qu’il n’aurait pas été inutile dans l’équipe rhodanienne de cette année, Yves Pons est parti chercher du temps de jeu en Catalogne. Il l’a trouvé. Utilisé 15 minutes en moyenne à l’ASVEL, le Provençal est passé à 23 minutes en Espagne (8 points à 39% et 4,9 rebonds). Vu à 12 reprises sous les couleurs des Grizzlies en 2021/22, l’international français n’a pas non plus abandonné ses rêves de NBA. Habitué des Summer League, dont il a pris part aux trois dernières éditions (avec Memphis, Brooklyn et Atlanta), l’ancien étudiant de Tennessee a cette fois intégré le roster de Sacramento.

Où il retrouvera une vieille connaissance dans le staff mis en place par les Kings. Un certain… T.J. Parker, nommé assistant de l’entraîneur Jawad Williams (vainqueur de la Coupe de France 2013 avec le Paris-Levallois), qui va donc retrouver le bord des parquets, près de neuf mois après son éviction à Villeurbanne. Soit un coaching staff à forte consonance française puisque le Strasbourgeois Julien Zoa en fait également partie. Les trois tricolores seront associés pour la Summer League de San Francisco. Lucas Dufeal fait lui partie du roster des Kings pour la Summer League organisé à Sacramento.