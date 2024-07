Sélectionnés aux deux premières places de la Draft 2024, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) s’affronteront ce vendredi 12 juillet pour l’ouverture de la Summer League de Las Vegas. Une opposition largement attendue par l’ensemble des observateurs, curieux de voir aux prises les deux prospects tricolores lors du match opposant les Hawks aux Wizards.

Interrogé sur l’évènement lors d’une conférence de presse donnée par sa franchise, et sur le matchup à venir avec son compatriote, le joueur d’Atlanta, a tenu à désamorcer la situation tout sourire face caméra. « On a vécu de grands moments ensemble, notamment lors des trois dernières campagnes en bleu. Mais il s’agit avant tout d’un match entre les Hawks et les Wizards, et je me concentre avant tout sur la façon dont je vais pouvoir aider mon équipe à gagner. Il ne s’agît pas d’un duel entre Alex et moi, mais d’une rencontre entre Atlanta et Washington. »

S’adapter à la ligne à la distance de la ligne à 3 points

« Très excité » à l’idée de retrouver les parquets, impatient de « jouer un vrai match avec ses coéquipiers » après des entraînements « acharnés », l’ancien de la JL Bourg profitait de l’occasion pour montrer toute sa détermination dans cette compétition estivale. « On veut gagner. On est des compétiteurs, et tout ce qui importe c’est de gagner. On fera tout pour. » L’occasion pour le fils de Stéphane Risacher, peut être, de rafler un premier titre outre-atlantique. L’opportunité, surtout, de se roder aux particularités du basket NBA. « Il y a de nombreuses différences (avec le basket FIBA). Le terrain est plus grand ici. La façon de jouer est différente aussi. Et la ligne à 3-points n’est pas la même. » Avant de poursuivre, rassurant. « Je dois continuer de m’entraîner et de m’adapter à cette nouvelle ligne. Mais l’environnement ici est super et c’est sincèrement très facile de travailler et d’aller à la salle donc… »

« J’ai réalisé où j’étais lorsque j’ai enfilé mon maillot »

Un enthousiasme et une confiance qui laissaient la place à l’admiration lorsque l’ancien de l’ASVEL évoquait l’instant où il avait pleinement pris conscience qu’il évoluait maintenant en NBA. « J’ai réalisé où j’étais lorsque j’ai enfilé mon maillot pour la première fois, avec mon numéro et le logo des Hawks dessus. Mais c’est aussi le fait d’évoluer au quotidien dans les installations du club. C’est ce qui me permet de réaliser ce que je vis. »

Mais si Zaccharie Risacher semble bien vivre un rêve éveillé à Atlanta, il n’en garde pas moins les pieds sur terre, conscient que tout reste à faire. « Le plus dur commence maintenant. C’est une nouvelle aventure qui démarre. » Une aventure et une histoire en NBA dont les premières lignes s’écriront à 3h30 du matin ce samedi, face aux Wizards d’Alexandre Sarr.