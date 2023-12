Zaccharie Risacher (Bourg) de retour pour affronter Nancy

Betclic ELITE - Zaccharie Risacher sera opérationnel pour le match de la JL Bourg à Nancy ce samedi 23 décembre, après s'être fait porter pâle mardi.

Zaccharie Risacher, malade, n’a pas pu jouer le dernier match d’EuroCup de la JL Bourg, ce mardi 19 décembre, gagné à Cluj-Napoca.

Le jeune ailier sera de retour dans l’effectif bressan ce samedi 23 décembre, pour le match de l’équipe de Frédéric Fauthoux chez le SLUC Nancy, pour la 17e journée de Betclic ELITE, annonce Le Progrès.

Avec lui ainsi que les retours de JeQuan Lewis et Bodian Massa plus tôt ce mois-ci, la JL Bourg dispose d’un groupe des plus complet.