Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün racontent leurs parcours croisés : « Chaque étape, on l’a fait ensemble »

Deux ans et demi après leur première confrontation – en mai 2022 dans un match des Espoirs Élite entre l’ASVEL et Cholet – Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) et Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) ont de nouveau partagé le même parquet ce week-end, cette fois en NBA (victoire 107-104 d’Atlanta à Charlotte).

Deux parcours similaires

Ces deux têtes d’affiche de la génération 2005 ont vécu un parcours similaire qui les a amenés vers l’élite du basket mondial. Alors que d’autres comme Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) ou Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) ont choisi de s’exporter à l’étranger, Risacher et Salaün sont restés se former en France. À l’ASVEL puis à Bourg pour le premier, et à Cholet pour le second. Ils se sont affrontés à de nombreuses occasions, que ce soit chez les Espoirs (Salaün mène les confrontations 3-0) ou en Betclic Élite (1-1).

Pourtant, ils ne se sont jamais vraiment côtoyés en équipe de France de jeunes. Si ce n’est durant la période de préparation à la Coupe du monde U17 à l’été 2022, à l’issue de laquelle Salaün n’a pas été retenu. L’été précédent, c’était une blessure qui l’avait empêché de participer aux European Challengers U16.

Tout au long de leur cursus, les deux jeunes issus de familles de basketteurs ont impressionné par leurs qualités physiques et techniques. Ce alors qu’ils étaient en avance de 2 à 3 ans sur les autres. C’est ce qui leur a permis d’être sélectionné en n°1 et n°6 de la Draft NBA 2024. À l’occasion de leur deuxième opposition en NBA (la première a eu lieu en octobre mais Salaün n’a pas joué), FanDuelTV les a interrogés sur leurs parcours croisés, de la France aux États-Unis :

Zaccharie Risacher : « Tidjane et moi, on est de la même année. Chaque étape, on l’a fait ensemble. On s’est toujours affrontés dans chaque championnat, chaque compétition. Donc c’était spécial de le voir drafté, parce qu’encore une fois on l’a fait ensemble. On continue à s’améliorer pour faire partie des meilleurs joueurs du monde. » Tidjane Salaün : « C’est cool pour nous tous, et pour les gens qui nous supportent depuis la France…[Le soir de la Draft] Je connais bien Zaccharie parce qu’on s’affronte depuis nos 15 ans. J’ai toujours joué contre lui quand j’étais à Cholet et lui à l’ASVEL puis Bourg. »

Haut plancher contre haut plafond ?

Alors qu’ils avaient des moyennes de points quasiment égales en Betclic Élite (10,1 et 9,0), la donne est différente en NBA. Titulaire depuis la troisième journée, Risacher reçoit beaucoup de ballons et enchaîne les matchs à plus de 10 points. Il est le quatrième meilleur marqueur parmi les rookies (11,6 points) malgré des pourcentages encore hésitants. Salaün est lui bien plus loin (23e rookie). L’ancien choletais commence à peine à obtenir un temps de jeu conséquent grâce aux blessures aux Hornets. Mais son match face aux Hawks de son compatriote (0 point à 0/8 aux tirs) démontre son irrégularité. Ses 4,8 points de moyenne actuels ne sont qu’un début et sont voués à augmenter.

Ces dynamiques illustrent bien les deux profils finalement différents des jeunes tricolores. Risacher est arrivé avec un haut plancher directement prêt à contribuer en NBA. Tandis que Salaün est un diamant brut qui doit encore être poli pour atteindre son haut plafond. Mais ce n’est de toute façon que le tout début de leur aventure américaine.