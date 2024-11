15-0 : le 2e meilleur départ de l’histoire égalé pour Kenny Atkinson et les Cleveland Cavaliers

Où s’arrêteront les Cleveland Cavaliers de Kenny Atkinson ? Pour ses débuts à la tête de la franchise de l’Ohio, l’ex-assistant des Bleus effectuent en tout cas un départ tonitruant, qui n’est toujours pas fini. Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 novembre, ses joueurs ont empoché une 15e victoire pour débuter la saison NBA, soit le 2e meilleur départ de l’histoire de la NBA égalé.

C’est face aux Charlotte Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün que les Cleveland Cavaliers ont ainsi rejoint les Houston Rockets de 1993 et les Washington Capitals de 1947. Ils n’ont désormais dans le viseur plus que les Golden State Warriors de 2015, avec une marge conséquente cela dit (24-0). Un premier enjeu sur ce début de saison dont se félicite l’ancien joueur du championnat de France. « C’est génial pour la NBA, non ? », questionnait-il en conférence de presse. « Tout le monde va regarder, et je sais que nos gars sont anxieux. Je sais qu’ils se souviennent de l’année dernière (défaite en demi-finale de conférence Est contre Orlando). Nous allons bien. Ils vont bien. C’est génial pour la ligue. C’est génial pour notre franchise. Nous sommes excités. »

Avec ce départ en 15-0, Kenny Atkinson est en tout cas sur de détenir un record : celui du meilleur départ d’un coach pour ses débuts avec une nouvelle franchise NBA.