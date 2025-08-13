45 M$ refusés, contrat en suspens : l’avenir de Kuminga avec les Warriors remis en question

Jonathan Kuminga continue de faire parler dans la Baie de San Francisco. Agent libre restreint depuis six semaines, l’ailier-fort congolais de 22 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec les Golden State Warriors pour sa prolongation de contrat.

Selon les informations d’ESPN, les Warriors ont récemment renouvelé leur offre de 45 millions de dollars sur deux ans à Kuminga, mais celle-ci a été refusée par le joueur et son entourage. Les deux camps n’ont d’ailleurs pas eu de contact depuis plusieurs semaines, créant une situation de blocage total.

Une offre controversée qui divise les deux parties

L’offre des Warriors, bien qu’attrayante financièrement avec un salaire de départ d’environ 21,7 millions de dollars, comporte plusieurs clauses problématiques pour Kuminga. La deuxième année ne serait pas garantie et constituerait une option d’équipe, donnant ainsi un contrôle total à Golden State sur l’avenir du joueur. De plus, Kuminga devrait renoncer à sa clause de non-transfert.

« Golden State, selon les sources, n’est pas ouvert à modifier sa position sur la deuxième année de l’offre de deux ans et 45 millions de dollars qu’elle a proposée au swingman de 22 ans. Les Warriors insistent pour que la deuxième année soit une option d’équipe ; Kuminga préférerait naturellement une option joueur », a rapporté Jake Fischer dans son article sur Stein Line.

De son côté, l’agent de Kuminga, Aaron Turner, avait présenté aux Warriors lors de la Summer League un cadre de contrat de trois ans pour 82 millions de dollars, une proposition qui offrirait plus de sécurité et de contrôle au joueur sur sa carrière.

PROFIL JOUEUR Jonathan KUMINGA Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 22 ans (06/10/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 15,3 #89 REB 4,3 #164 PD 2,1 #195

La qualifying offer comme dernière option

Face à cette impasse, Kuminga dispose d’une carte maîtresse : accepter la qualifying offer de 8 millions de dollars pour une saison. Cette option lui permettrait de devenir agent libre non restreint l’été prochain et de choisir librement sa destination. Cependant, cette stratégie comporte des risques financiers importants, notamment en cas de blessure.

D’autres franchises, comme les Sacramento Kings — qui auraient proposé Malik Monk et un futur premier tour de draft protégé — ou les Phoenix Suns ont manifesté leur intérêt. Mais cela n’a pas suffi à convaincre Golden State d’accepter un sign-and-trade.

Le blocage pourrait durer jusqu’en septembre, voire jusqu’à la date limite du 1er octobre pour accepter la qualifying offer. Pour les Warriors, ce serait un scénario catastrophe : Kuminga deviendrait libre de ses choix, et l’équipe perdrait à la fois le contrôle sur son jeune talent et toute possibilité de récupérer des contreparties via un échange.